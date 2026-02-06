Ufficiale
Besiktas, dal Wolverhampton arriva Agbadou: firma un contratto di quattro anni e mezzo
Il Besiktas annuncia un nuovo innesto. La formazione turca ha ufficializzato l'acquisto dal Wolverhampton di Emmanuel Agbadou. Il giocatore arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Questo il comunicato:
"È stato raggiunto un accordo con il giocatore e il suo club in merito al trasferimento del calciatore professionista Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou. Un corrispettivo totale di 18.000.000 di euro sarà versato al Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited. È stato raggiunto un accordo con il giocatore per 4 stagioni e mezzo, fino alla fine della stagione 2029-2030".
