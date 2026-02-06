Minnesota United, le prime parole di James Rodriguez: "Voglio portare gioia a questa città"

Fresco di ufficialità con il Minnesota United, la stella James Rodriguez ha rilasciato le prime dichiarazioni ai taccuini del sito ufficiale del club: "Sono molto felice per questo nuovo capitolo della mia vita.Spero di essere al meglio per poter portare gioia a questa città e a tutte le persone che hanno riposto la loro fiducia in me.

Non vedo l'ora di incontrare tutti gli appassionati tifosi del Minnesota perché sono anche un giocatore passionale che vuole dare tutto in campo e vuole sempre vincere".