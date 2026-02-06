OM, Weah pronto per il PSG: "La Supercoppa dura da digerire. Saremo aggressivi e concentrati"

L'esterno dell'Olympique Marsiglia Timothy Weah ha parlato in conferenza stampa all'anti-vigilia della gara contro il PSG. Fra gli argomenti trattati anche la Coppa di Francia: "È sempre importante giocare in casa. Il Tolosa è una buona squadra, in ottima forma. Ho ritrovato un compagno di squadra. Dobbiamo affrontare la partita con serietà. La difesa? Nella partita contro il Rennes siamo stati molto concentrati e ha funzionato per noi. Anche se cambia l'allenatore, andrà tutto bene. La partita con i tifosi è stata positiva per noi. Abbiamo cambiato mentalità.

Il mio ruolo? Sono pronto a fare tutto. L'allenatore dà le sue istruzioni e le rispetto. Vedremo come andrà in questa partita. Abbiamo molti nuovi giocatori. Non avevamo mai avuto questa esperienza con i tifosi prima. Abbiamo capito cosa rappresenta l'OM. Amano il club; è la loro vita. Abbiamo giocato una buona partita contro il Rennes. Spero che possiamo continuare così.

PSG-OM? Dobbiamo essere aggressivi e concentrati. Tutti sono pronti; ci siamo allenati bene. Sentiamo che sarà una bella partita e spero che saremo pronti. Le due partite contro il PSG? La partita in Kuwait è stata dura da digerire. Eravamo lì e abbiamo perso. Abbiamo capito cosa significasse per i tifosi. Questa partita è una questione di vendetta".