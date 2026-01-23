Al Paris FC serve un difensore: dopo Koleosho, un altro italiano può sbarcare in Francia

Nonostante non abbia ancora speso un euro in questa sessione invernale, il Paris FC si conferma tra i protagonisti del mercato in Francia. Dopo aver investito circa 50 milioni di euro la scorsa estate per assicurarsi otto giocatori - Moses Simon, Nhoa Sangui, Otavio, Willem Geubbels, Kevin Trapp, Pierre Lees-Melou, Hamari Traoré e Jonathan Ikoné - i risultati sul campo restano ancora altalenanti.

A gennaio, il club parigino ha già registrato due rinforzi: il centrocampista esperto Marshall Munetsi, in prestito dal Wolverhampton, e il giovane talento italiano Luca Koleosho, campione d’Europa Under 19, in prestito dal Burnley. Questi arrivi saranno preziosi nella difficile lotta per la salvezza: il Paris FC occupa infatti la 13ª posizione in campionato, a 5 punti dalla zona retrocessione.

Sul fronte mercato, il club cerca soprattutto un attaccante di qualità. La trattativa per Edin Dzeko è sfumata con la firma del bosniaco allo Schalke 04, mentre resta aperta la pista per Neal Maupay. Tra i nomi circolati negli ultimi giorni figurano anche Mathys Tel, Sidiki Chérif, Martin Terrier, Ludovic Ajorque e Wilson Isidor, tutti nomi difficilmente raggiungibili secondo Le Parisien. A centrocampo, il club ha sondato piste come Patrick Zabi e Kristjan Asllani.

In difesa, la situazione è più complessa: serve un rinforzo immediato dopo l’infortunio di Samir Chergui, out per almeno un mese. Il Paris FC ha manifestato interesse per Mujaid Sadick del Genk e negli ultimi giorni sono emersi altri due nomi: Diego Coppola, 22enne difensore italiano di proprietà del Brighton (su cui ci sono diversi club italiani), e Giulian Biancone, 25 anni, attualmente poco utilizzato dall’Olympiacos.