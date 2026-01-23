Al PSG basta Barcola: 1-0 in casa dell'Auxerre e sorpasso in vetta alla classifica
Il PSG soffre ma alla fine riesce a vincere la sfida con l'Auxerre: decide la rete di Barcola arrivata al minuto numero 79. Il PSG scavalca così il Lens e si porta momentaneamente in vetta alla classifica.
Ligue 1, 19ª giornata
Venerdì 23 gennaio
Auxerre vs PSG 0-1
79' Barcola
Sabato 24 gennaio
17:00 – Rennes vs Lorient
19:00 – Le Havre vs Monaco
21:05 – Marsiglia vs Lens
Domenica 25 gennaio
15:00 – Nantes vs Nizza
17:15 – Brest vs Tolosa
17:15 – Metz vs Lione
17:15 – Paris FC vs Angers
20:45 – Lilla vs Strasburgo
Classifica Ligue 1
PSG – 45*
Lens – 43
Marsiglia – 35
Lione – 33
Lilla – 32
Rennes – 31
Strasburgo – 27
Tolosa – 26
Monaco – 23
Brest – 22
Angers – 22
Lorient – 22
Paris FC – 19
Le Havre – 19
Nizza – 18
Nantes – 14
Auxerre – 12*
Metz – 12
*una gara in più