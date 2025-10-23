MLS, Chicago Fire e Portland Timbers vincono gli spareggi e accedono ai playoff

Nella notte italiana si sono disputate due partite cruciali dei playoff della MLS, che hanno assegnato gli ultimi due posti disponibili per gli ottavi di finale: passano Chicago Fire e Portland Timbers, che battono per 3-1 rispettivamente Orlando City e Real Salt Lake.

Al SeatGeek Stadium di Bridgeview, il Chicago Fire ha conquistato il primo successo nei playoff dal 2009. Il giovane centrocampista Brian Gutiérrez ha aperto le marcature al 48', seguito dalla doppietta di Hugo Cuypers al 56' e al 67'. Orlando ha accorciato le distanze con Tyrese Spicer all'89', ma non è riuscito a completare la rimonta. Con questa vittoria, Chicago avanza al primo turno della Eastern Conference, dove affronterà Philadelphia Union

Al Providence Park di Portland, invece, i Timbers hanno superato il Real Salt Lake con lo stesso punteggio. Il match è stato deciso dalla doppietta di Felipe Mora nel primo tempo e dal gol di Kamal Miller all'82'. Nonostante un possesso palla equilibrato (47,8% per Portland contro il 52,2% di Real Salt Lake), i padroni di casa hanno capitalizzato le occasioni decisive. Al primo turno della Western Conference, Portland affronterà i San Diego FC in una serie al meglio delle tre partite.

Eastern Conference

(1) Philadelphia Union vs. Chicago Fire

(4) Charlotte FC vs. (5) New York City FC

(2) FC Cincinnati vs. (7) Columbus Crew

(3) Inter Miami CF vs. (6) Nashville SC

Western Conference

(1) San Diego FC vs. Portland Timbers

(4) Minnesota United vs. (5) Seattle Sounders

(2) Vancouver Whitecaps vs. (7) FC Dallas

(3) LAFC vs. (6) Austin FC