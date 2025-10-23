Courtois, frecciata a Tebas: "Se pensate che LaLiga sia il miglior campionato del mondo..."

Dopo il successo del Real Madrid contro la Juventus, il portiere Thibaut Courtois non ha esitato a lanciare una frecciata a Javier Tebas, presidente della Liga, in merito alle recenti polemiche sul match Villarreal-Barça a Miami. Interrogato sulla qualità del campionato spagnolo, il belga ha affermato: "Se pensate che sia il miglior campionato del mondo...", attaccando così indirettamente gli elogi costanti di Tebas nei confronti della Liga.

Grazie alla sua esperienza in grandi campionati europei, Courtois ha una credibilità solida nel confrontare le competizioni. Ha giocato in Premier League con il Chelsea tra il 2014 e il 2018, conquistando il titolo nel 2015 e nel 2017, prima di tornare in Spagna, dove ha vinto il campionato con l’Atlético Madrid nel 2014 e poi tre volte con il Real Madrid (2020, 2022, 2024).

Il periodo in Inghilterra gli ha permesso di confrontare la competitività e il ritmo elevato della Premier League, che continua ad apprezzare. Puntando il dito contro la Liga, Courtois mette in luce alcune criticità spesso sottolineate dagli osservatori: il dominio di pochi club, la gestione commerciale dei match all’estero e le controversie organizzative. La dichiarazione arriva in un momento in cui la Liga è sotto osservazione per le sue strategie, con un linguaggio diretto.