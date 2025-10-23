Figo tifa Real: "Il Clasico contro il Barcellona finirà 3-1. Ma non c'è un favorito chiaro"

Luis Figo, ex stella sia del Barcellona sia del Real Madrid, si è sbilanciato sul primo Clasico della Liga 2025/26, in programma domenica al Santiago Bernabéu. Il portoghese punta su una vittoria chiara dei Blancos: "Penso che il Real Madrid vincerà 3-1. Giocano in casa e questo conta sempre. Inoltre, sarebbe un risultato spettacolare", ha dichiarato.

Lo scorso anno il Barça dominò i confronti diretti: quattro partite, quattro vittorie, con 16 gol segnati contro i 7 madridisti. Nonostante questo, Figo ritiene che la squadra di Xabi Alonso possa usare il precedente come motivazione: "Ogni stagione ricomincia da zero, con nuovi acquisti e obiettivi diversi. In un Clasico non c’è mai un favorito chiaro".

Grazie alla sua esperienza in entrambe le squadre, l’ex portoghese riflette sul talento dei grandi giocatori: "Zidane avrebbe potuto rendere al Barça, così come Puyol, Sergi o Guardiola avrebbero potuto eccellere nel Madrid. Sono calciatori di grande talento e carattere, capaci di adattarsi ovunque". Figo ha anche ricordato la carriera di alcuni ex compagni diventati allenatori di successo: "Zidane ha vinto tutto da giocatore e allenatore, altri come Guardiola o Luis Enrique avevano già l’anima da tecnico".

Riguardo al suo controverso trasferimento dal Barça al Real, Figo assicura: "C’era rivalità, ma sempre nel rispetto reciproco. Mai intenzione di fare del male". Tra i ricordi più cari, sottolinea le esperienze vissute nei centenari dei due club: "Conservo quelle maglie perché rappresentano momenti felici della mia vita". In carriera, Figo ha disputato 23 Clasicos (13 con il Barça e 10 con il Madrid), con un bilancio di 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, segnando 4 gol.