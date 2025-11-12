Risalita Siviglia con Almeyda: "Devo arrivare a Natale. Io soddisfatto? Quando si è campioni"

Mentre montano le indiscrezioni a proposito della vendita del Siviglia a fondi esteri interessati, i tifosi si godono la nuova stagione "lussuosa" con Matías Almeyda in panchina. Infatti senza di lui i rojiblancos hanno rischiato fino all'ultimo la retrocessione, salvandosi di un solo punto rispetto al Leganes, ma oggi grazie al tecnico argentino di 51 anni si trovano in acque tranquille, addirittura sopra la metà della classifica di LaLiga (al nono posto) con 16 punti.

Intervistato dai microfoni di Radio Marca Sevilla dallo stadio Ramon Sánchez-Pizjuan, Almeyda ha evidenziato il momento di forma della squadra, reduce da una serie di 3 sconfitte e la vittoria contro l’Osasuna: "Le vittorie portano sempre felicità, soprattutto in un torneo competitivo come LaLiga e considerando come l’ultimo periodo del nostro Siviglia non è stato come negli anni passati", ha riconosciuto. "Ho avuto un’esperienza 'vissuta' al River ed è molto difficile uscire da situazioni simili, e lo si fa poco alla volta. Non mi dispero quando perdo. Non mi piace, ma finché si vince e si accumulano punti, così si esce".

Sulle impressioni avute finora dalla squadra, il tecnico però non si scompone: "Sono esigente. Soddisfatto è difficile che lo sia. Si è soddisfatti quando si è campioni, il resto lo si sistema e ci sono posizioni a cui vuoi arrivare per il bene del club, guardando al futuro", ha precisato. "Soddisfatto, ovviamente, entro i limiti di ciò che si può chiamare soddisfazione per aver battuto il Barcellona, per aver lottato, per i numeri che abbiamo oggi, che non significano nulla e allo stesso tempo molto, perché ci sono molte squadre sotto di noi. Siamo su questa strada e bisogna essere realisti". Quanto alla possibilità di intervenire sul mercato, Almeyda ha concluso con ironia: "No. Bisogna pensarci bene, perché manca ancora molto e nel calcio nessuno ti garantisce di restare a lungo. Mancano ancora molte partite e devo arrivare a Natale (ride, ndr)".