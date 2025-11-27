Barcellona, giocatori al lavoro ieri nonostante il giorno di riposo concesso da Flick

Il Barcellona sta vivendo un momento estremamente delicato. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Bruges e la pesante sconfitta per 3-0 subita martedì contro il Chelsea in Champions League, la situazione europea dei blaugrana appare critica. In Liga, i catalani sono al secondo posto, a un solo punto dal Real Madrid, ma nella massima competizione continentale occupano ora la 18ª posizione, un dato che mette in evidenza la fragilità della squadra.

In mezzo a questo clima di preoccupazione, però, è emersa una nota positiva che riguarda lo spogliatoio. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, Hansi Flick aveva deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori ieri, al ritorno da Londra, ma tutti si sono presentati spontaneamente alla Ciudad Deportiva per svolgere un allenamento supplementare. Un gesto che testimonia la determinazione del gruppo a reagire e a ritrovare competitività dopo risultati così deludenti.

Questa scelta volontaria mette in luce anche la coesione del gruppo e il senso di responsabilità dei giocatori, consapevoli che solo attraverso impegno quotidiano e lavoro collettivo potranno invertire la rotta. La Champions League rimane un obiettivo importante per il Barcellona, e la capacità di trasformare questa energia in risultati concreti sarà determinante per non compromettere la qualificazione e le ambizioni europee.