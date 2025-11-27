Lucas Hernandez espulso, Luis Enrique non la prende bene: "Si deve controllare"

La serata europea del Paris Saint-Germain, seppur trionfale, è stata offuscata dall’espulsione di Lucas Hernandez nel finale della partita di Champions League contro il Tottenham . Al 90', l’internazionale francese ha ricevuto un cartellino rosso diretto per un gesto molto pericoloso: nel duello con Xavi Simons, Hernandez ha colpito volontariamente l’avversario con un gomito al volto, provocando la reazione contrariata di Luis Enrique.

"Non è la prima volta che succede", ha commentato il tecnico spagnolo ai microfoni di Canal+. "È strano, non è normale. Dobbiamo parlarne. È pericoloso. Conosco molto bene Lucas Hernandez, ma bisogna saper controllare le proprie azioni". L’espulsione costringerà il PSG a fare a meno del difensore almeno per la prossima partita di Champions, in programma il 10 dicembre sul campo dell’Athletic Bilbao. Una perdita significativa per una squadra che punta a consolidare una posizione tra le prime otto della classifica, in vista delle ultime tre giornate della fase a gironi.