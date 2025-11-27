Xabi Alonso elogia Vinicius: "Mi dispiace per il gol annullato. Ha avuto un impatto enorme"

Il Real Madrid ha faticato più del previsto per avere la meglio sull’Olympiacos in Champions League, vincendo 4-3 in trasferta. La squadra di Xabi Alonso ha puntato ancora una volta sulla coppia Mbappé-Vinicius, supportata da Arda Güler, e la scelta ha pagato alla grande. L'attaccante francese ha firmato un sontuoso poker, confermandosi decisivo in ogni fase del match, mentre il brasiliano si è messo in luce per creatività e intesa con il francese, nonostante un suo gol sia stato annullato dall’arbitro. Il successo regala morale e consolida le chance del Real per la qualificazione agli ottavi di finale.

In conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha elogiato la prestazione di Vinicius, pur mostrando un pizzico di dispiacere per il gol annullato: "Mi dispiace davvero per quel gol, perché era una giocata di cui avevamo parlato e gli avrebbe dato grande fiducia. È un gol tipico suo: rientra dall’esterno verso l’interno sul secondo palo. Peccato che non sia stato convalidato".

Nonostante questo, Xabi Alonso ha sottolineato i lati positivi della serata: "La connessione e la combinazione con Mbappé sono state eccellenti, con due assist decisivi, e l’impatto che ha avuto in campo è stato enorme. Abbiamo ottenuto risultati positivi grazie ai gol di Kylian, alla prestazione di Vini e degli altri giocatori che hanno contribuito".