Quella di Mbappe è la seconda tripletta più veloce della Champions. In testa un ex Roma

La vittoria del Real Madrid sull’Olympiacos nella sfida disputata ieri ha visto un protagonista assoluto: Kylian Mbappé, autore di una prestazione memorabile e di un poker che lo lancia sempre di più in vetta alla classifica marcatori. Il francese ha realizzato tre reti in poco meno di sette minuti, diventando il secondo più veloce della storia della Champions League a ottenere questo risultato.

In totale, ben 115 giocatori hanno firmato almeno una tripletta in Champions League, tra cui Vitinha, protagonista ieri nel successo del PSG sul Tottenham. Mbappé, dicevamo, ci è riuscito in sei minuti e 42 secondi: un primato che lo avvicina a Mohamed Salah, detentore del record assoluto con sei minuti e 12 secondi contro i Rangers nel 2022. Da ricordare anche Mike Newell, che detiene ancora il record del "perfect hat-trick" in nove minuti nel 1995, segnando con il piede destro, il sinistro e di testa.

A guidare la classifica dei giocatori con più triplette ci sono ovviamente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi a quota 8. Messi le ha realizzate tutte con il Barcellona, mentre Ronaldo ne ha segnate 7 con il Real Madrid e 1 con la Juventus. Seguono Robert Lewandowski con 6, Karim Benzema con 4 e Mbappé, ora a 5, frutto di 2 con il PSG e 3 con il Real Madrid. Tra i grandi nomi, anche Filippo Inzaghi, Mario Gomez, Luiz Adriano e Neymar, tutti con almeno 3 hat-trick in carriera.