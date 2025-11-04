Barcellona, Flick stregato: "Non so cosa abbia nel DNA Lewandowski". E aggiorna su Yamal

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, si è presentato in conferenza stampa oggi alla vigilia della partita di Champions League contro il Brugge per presentare quali saranno le difficoltà che potrebbero incontrare i blaugrana e come stia la squadra al momento: "I loro giocatori sono più alti della media della nostra squadra. Non ho problemi, l’atteggiamento è la cosa più importante. Sappiamo difendere molto bene. Di solito non è un problema".

Sulla gestione di Lamine Yamal vista l'imminente chiamata della Spagna per gli impegni di novembre. Con possibili problemi fisici già presentati in passato e i fastidi accusati di recente: "Non è un problema mio, ma è importante per noi: si è allenato bene, sta recuperando e i suoi problemi fisici stanno migliorando. Bisogna lasciarlo progredire. Tutta la squadra deve mantenere la calma". Sul futuro di Lewandowski invece, in scadenza con il club blaugrana, Flick tesse le sue lodi: “Non ho mai avuto un giocatore così professionale come lui. Non so cosa abbia nel DNA, perché si allena a un altro livello. I giovani lo guardano come un’ispirazione".

In chiusura sottolineata la necessità di una partita perfetta: "Sarà una partita difficile. Alla fine dobbiamo vincere e tutte le partite sono difficili. La mentalità deve essere quella di giocare bene. La partita contro l’Elche è stata un passo avanti, sono tornati Lewandowski e Olmo ed è importante. È stato molto positivo. Oggi si sono allenati di nuovo bene. I giocatori hanno molta qualità, ma devono anche dimostrarlo".