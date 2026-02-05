Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Lione vince ancora, Fonseca preoccupato per Endrick: "Pochi giocatori disponibili"

Il Lione vince ancora, Fonseca preoccupato per Endrick: "Pochi giocatori disponibili"
Oggi alle 08:27Calcio estero
Michele Pavese

Serata complicata, ma missione compiuta per l’Olympique Lione. Nei quarti di finale di Coupe de France, i rossoblù hanno avuto la meglio su un coriaceo Laval, imponendosi per 2-0 solo nel finale di gara. Una vittoria tutt’altro che semplice per gli uomini di Fonseca, a lungo messi in difficoltà dall’organizzazione difensiva degli ospiti, abili a chiudere gli spazi e a ripartire con pericolosità in contropiede.

Per gran parte dell’incontro, il Lione ha faticato a trovare soluzioni offensive efficaci, sbattendo contro un blocco basso molto compatto. Le occasioni non sono mancate, soprattutto nel primo tempo, ma la manovra è apparsa spesso prevedibile e poco lucida. A fare la differenza, come spesso è accaduto di recente, è stato il talento individuale di Endrick, autore di una conclusione potente e improvvisa che ha sbloccato il match.

Al termine della partita, Paulo Fonseca ha evitato qualsiasi critica verso i suoi giocatori, preferendo elogiare la prestazione del Laval. Ai microfoni di beIN Sports, il tecnico portoghese ha sottolineato le difficoltà incontrate contro un avversario ben messo in campo, capace di difendere con ordine e di colpire in transizione. Fonseca ha però ammesso che il Lione avrebbe dovuto interpretare meglio alcune fasi della gara, evitando di forzare le giocate centrali.

La serata, tuttavia, non è stata priva di apprensione. Dopo il gol decisivo, Endrick si è accasciato sul terreno di gioco toccandosi la parte posteriore della coscia. Fortunatamente, il giovane brasiliano è riuscito a terminare l’incontro e, almeno inizialmente, non sembrerebbe trattarsi di un problema serio. Resta però la preoccupazione per la condizione fisica della squadra. Fonseca non ha nascosto una certa inquietudine per la stanchezza accumulata dai suoi uomini, alle prese con un calendario fitto di impegni. "Siamo affaticati, ma vincere aiuta. Oggi avevo in programma di fare dei cambi all'intervallo, ma era impossibile visto il punteggio (era 0-0 all'intervallo). Abbiamo due giorni per recuperare gli stessi giocatori perché al momento non ne abbiamo più a disposizione. Sono un po' preoccupato per la condizione fisica della squadra in questo momento, ma abbiamo vinto", ha ammesso l’allenatore, consapevole che la gestione delle energie sarà fondamentale per continuare a competere su tutti i fronti.

