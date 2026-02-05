Quinto gol per Endrick col Lione. Decisivo col Laval: "Mi chiedevo come avremmo segnato"

Ancora una volta decisivo, ancora una volta protagonista. Endrick continua a vivere un momento magico con la maglia dell’Olympique Lione: schierato titolare e a segno per la quinta partita consecutiva, il giovane attaccante brasiliano ha trascinato i Gones alla vittoria contro il Laval (2-0) negli ottavi di finale di Coupe de France.

In una serata tutt’altro che semplice, il 19enne si è preso la scena con una rete di pregevole fattura, arrivata nel finale e capace di sbloccare una gara rimasta a lungo in bilico. Il Lione ha faticato a trovare ritmo e soluzioni offensive contro un avversario ben organizzato, e proprio per questo il gol di Endrick ha assunto il sapore di una vera liberazione. Al termine dell’incontro, il brasiliano non ha nascosto le difficoltà vissute in campo, raccontando le sue sensazioni in zona mista. "Non è stato facile, mi chiedevo continuamente come saremmo riusciti a segnare. È stata una partita dura, molto dura". Poi, il momento chiave: "Quando è arrivato il gol, è uscita tutta quella rabbia accumulata. Non abbiamo giocato una grande partita e in quell’istante si è liberato tutto".

Parole che fotografano alla perfezione l’andamento del match e lo stato d’animo di un giocatore giovane ma già capace di assumersi grandi responsabilità. Endrick, pur ammettendo una prestazione collettiva al di sotto delle aspettative, ha dimostrato ancora una volta di avere personalità, talento e freddezza nei momenti che contano. Qualità che stanno rendendo il suo impatto a Lione sempre più determinante.