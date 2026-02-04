Endrick super: 5 gol in 5 partite col Lione. Fonseca ride, è ai quarti di Coupe de France
TUTTO mercato WEB
Endrick salva Paulo Fonseca e porta il Lione ai quarti di finale di Coupe de France. Contro il modesto Laval, penultimo in Ligue 2, l'OL impiega 80 minuti prima di sbloccare la partita e lo fa grazie al brasiliano arrivato dal Real Madrid. Impatto davvero notevole per il 19enne, al 5° centro in altrettante partite. Per la cronaca il Lione ha segnato il definitivo 2-0 al 92' col 20enne Afonso Moreira.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
Serie B
Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Serie C
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Pronostici
Calcio femminile