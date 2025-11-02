Anche Haaland pensa al fantacalcio: "Il cambio? I fanta-allenatori non saranno contenti"

Erling Haaland non si ferma più. Nel successo ottenuto oggi dal Manchester City contro il Bournemouth per 3-1, il centravanti ha realizzato una doppietta fra il 17' ed il 33'. I dati stagionali sono sempre più eloquenti: con queste due reti si porta infatti a quota 13 gol stagionali in campionato, in 10 presenze. In totale in stagione sono 20 gol in 17 presenze, contando anche quelli fatti al Mondiale per Club.

L'attaccante norvegese al termine del match ha parlato in una intervista ai microfoni di Sky Sports: "È una vittoria importante per noi quella che abbiamo ottenuto oggi. È bello riprendersi dopo una brutta sconfitta in trasferta. È stato bello. Ho cercato di dare il mio contributo alla squadra facendo il mio lavoro. È bello vincere. Ora ci sono altre due partite importanti, quindi dobbiamo continuare a concentrarci".

Poi aggiunge, da vero perfezionista: "Non ho segnato nell'ultima partita. Cerco di aiutare la squadra a vincere. Questo è il mio obiettivo e anche segnare o contribuire a vincere i duelli non ha importanza. Voglio aiutare la squadra a migliorare, questo è il mio lavoro".

Infine una battuta, che fa capire come anche in Inghilterra il fantacalcio sia un tema attuale. Oggi infatti è stato sostituito, in questo modo Guardiola gli ha 'impedito' di inseguire un'altra tripletta: "Probabilmente ci sono stati alcuni fantasy manager che non sono stati così contenti!", ha scherzato.