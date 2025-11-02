I numeri folli del cannibale Haaland: dall'estate ad oggi è a 31 gol in 22 gare

Per aggiornare i dati dei gol di Erling Haaland in questa folle seconda parte del 2025 bisogna armarsi di pazienza e scandagliare le varie competizioni, perché ce n'è per tutti i gusti, nonostante siamo appena a novembre. Con le due reti siglate oggi contro il Bournemouth infatti, il bomber norvegese ha fatto aggiornare le statistiche, che stanno raggiungendo vette inspiegabili anche per lui.

A quanti gol è arrivato Haaland?

Interessante analizzare quante reti ha realizzato dopo la chiusura ufficiale della passata stagione tribolata - per l'infortunio - con il Manchester City. Partiamo dai gol che ha realizzato con la maglia della propria Nazionale: da giugno ad oggi, è a quota 11 gol in 5 partite (fra i quali uno nel 3-0 all'Italia). Nel conteggio si considera anche la rete realizzata nell'amichevole contro la Finlandia, altrimenti ci fermiamo a 10 in 4.

Con il Manchester City è a quota 13 gol in 10 partite in Premier League, più 4 reti in 3 apparizioni in Champions League. Considerando sempre il periodo da giugno ad oggi, c'è di mezzo anche il Mondiale per Club: anche qui ha messo il graffio: 3 reti in 4 match. Il totale? Il conteggio sale a 31 gol in 22 gare. O 30 in 21, escludendo quello in amichevole con la Norvegia. La domanda è: a quanto ammonterà il conteggio a maggio 2026?