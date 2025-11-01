"È completamente folle": Haaland si diverte vestito da Joker, in mezzo ai tifosi a Manchester

Un Erling Haaland versione "special". In un video pubblicato sul suo nuovo canale YouTube, il gigante norvegese del Manchester City si è divertito a travestirsi da Joker per la giornata di Halloween, prima di lanciarsi in una sessione di shopping per le strade della città inglese. Con un costume viola, il viso coperto di trucco e i capelli tinti di verde, il giocatore di Guardiola si ferma prima in una stazione di servizio, dove non tutti lo riconoscono subito.

"Mi piace il vestito", gli dice un uomo mentre fa rifornimento di benzina alla sua auto. "Ah, ma lei è il ragazzo del Manchester City? È davvero lei?". Haaland poi manda un ragazzino a pagare la sua Coca-Cola, e quest’ultimo trema un po’. Alla ricerca di pannolini, l’attaccante entra poi in un altro negozio che vende... pannolini e seghe. Se un cliente lo riconosce immediatamente, la sua compagna ci mette un po’ di più. "È completamente folle. Non avrei mai immaginato di vederti vestito così, in un posto del genere, di giovedì sera!". "Oh mio Dio, sei una leggenda! Sei troppo forte", gli dice un altro cliente, mentre Haaland si mette a ridere.

Il video lo mostra mentre rientra a casa, felice della sua piccola avventura, per ritrovare la compagna Isabel Haugseng Johansen, madre del loro bambino nato a fine 2024. "Ragazzi, è stato fantastico! Ci siamo divertiti un sacco, ma ora è il momento di andare a festeggiare", scherza nel video, il secondo pubblicato sul suo canale YouTube.