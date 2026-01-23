Anche l'Aston Villa molla Mateta: Abraham sempre più vicino alla firma, le cifre

L'Aston Villa si sta avvicinando ad un accordo per l'attaccante del Besiktas, Tammy Abraham. Non è ancora un affare fatto, ma c'è un accordo in linea di principio sugli aspetti principali, come riporta Sky Sport in Inghilterra. La squadra di Unai Emery dovrebbe pagare 18,2 milioni di sterline (21 milioni di euro) per Abraham.

Anche il difensore centrale turco del Villa Yasin Ozcan, che è attualmente in prestito all'Anderlecht, dovrebbe entrare nell'affare, firmando per il Besiktas. La valutazione di Ozkan quando Villa lo ha acquistato era di 6,9 milioni di sterline (8 milioni di euro), quindi Besiktas sta cedendo l'ex attaccante di Roma e Milan per un valore complessivo di circa 26 milioni di sterline (30 milioni di euro).

C'è ancora del lavoro da fare, ma il Villa sta lavorando per un accordo completo. Arrivare ad Abraham significherebbe che l'interesse dell'Aston Villa per Jean-Philippe Mateta cesserebbe, come successo con la Juventus, che ha virato su En Nesyri.