Ufficiale Ancora un nuovo allenatore per Bove: il Watford esonera Still dopo appena tre mesi

Nuovo ribaltone in casa Watford, dove la panchina cambia ancora padrone. Il club inglese in cui milita Edoardo Bove ha infatti deciso di interrompere il rapporto con Ed Still, sollevato dall’incarico a meno di tre mesi dal suo arrivo a Vicarage Road.

Il tecnico belga, 35 anni, era stato scelto lo scorso 9 febbraio con un contratto di due anni e mezzo per sostituire Javi Gracia. All’epoca gli Hornets erano undicesimi, a ridosso della zona playoff, ma il rendimento successivo ha portato a un crollo in classifica: appena tre vittorie in 15 gare e una stagione chiusa al sedicesimo posto, distante 16 punti dagli spareggi promozione.

Decisiva l’ultima pesante sconfitta interna per 4-0 contro il Coventry, quinto ko consecutivo con un passivo di 16 reti incassate e una sola realizzata. Dopo quella gara, lo stesso Still aveva ammesso: “La fine della stagione è necessaria, serve tempo per resettare, rimodellare e ripartire dopo l’estate”.

Il Watford ha ufficializzato l’esonero con una nota, annunciando anche l’addio del collaboratore Karim Belhocine e augurando a entrambi il meglio per il futuro. Intanto, il club si prepara a cercare il quindicesimo allenatore dal 2019.