Nuovo tecnico per Bove al Watford? Il tecnico Ed Still verso l'addio

Il futuro di Edoardo Bove al Watford cambierà inevitabilmente volto: il centrocampista italiano, infatti, non sarà più allenato da Ed Still nella prossima stagione. Proprio il tecnico belga è stato decisivo nel rilanciarlo in Inghilterra, offrendogli spazio e fiducia dopo i problemi cardiaci che gli avevano impedito di proseguire la carriera in Serie A.

La separazione tra Still e il club, maturata dopo una serie di risultati deludenti, chiude così anche un capitolo importante per Bove. Resta ora da capire quale sarà il futuro del classe 2002 e se il suo percorso al Watford proseguirà sotto una nuova guida tecnica. Lo riporta Sky Sports UK.