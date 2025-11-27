Il Liverpool ne prende (altri) 4 in casa dal PSV, Slot: "Salvo la reazione dopo l'1-2"

Un'altra sconfitta cocente e pesante subita in casa dal Liverpool, che stasera ha perso 1-4 per mano del PSV Eindhoven. Al termine della gara il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha parlato ai microfoni di TNT Sports del momento di grande crisi dei suoi.

Queste le sue parole: "Le emozioni sono molto negative e deludenti. A partire dal modo in cui abbiamo concesso l'1-0. Voglio essere positivo sulla reazione dei giocatori quando siamo andati sotto 1-0. Siamo tornati in partita e abbiamo avuto la possibilità di andare 2-1. Non credo che nessuno pensasse che avremmo perso 4-1".

Sulle lamentele di Van Dijk con l'arbitraggio: "Ha ricevuto una piccola spinta. Lo ha sbilanciato ed è per questo che ha alzato il braccio e ha fatto la fallo di mano. Dopo l'intervallo, abbiamo concesso il 2-1 abbastanza presto. Avevamo ancora alcune buone possibilità di andare 2-2. 10 o 15 minuti prima della fine, abbiamo subito un altro gol. Difficile da accettare".

L'allenatore prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Dopo aver concesso il primo, abbiamo visto una reazione che voglio vedere. La mentalità che ho visto dopo quel gol era quella che sperav. Anche dopo il 2-1, abbiamo continuato a cercare il gol. Il risultato finale è 4-1 e questa è una grave sconfitta".

"Mi è piaciuto come abbiamo reagito in transizione nel primo tempo. Sembrava che Hugo [Ekitike] non potesse muoversi come nel primo tempo L'unico modo per andare avanti ora è affrontare dove siamo e lottare davvero duramente. La sensazione che ho è che dopo 45 minuti, non ti aspetti di essere 1-1, ti aspetti di essere in vantaggio. La reazione dei giocatori è quella che ti aspetti da un giocatore del Liverpool".