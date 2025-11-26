Real Madrid, Mbappé ne fa 4: "Quando giochi qui è normale che la gente parli"

Poker servito da Kylian Mbappé: il Real Madrid supera 3-4 l'Olympiacos, l'attaccante francese prima mette a segno una tripletta nel giro di 7 minuti, poi mette in ghiaccio il match con la quarta rete personale siglata nella ripresa.

Al termine della partita l'ex Campione del Mondo ha parlato ai microfoni di Movistar Plus: "È stato molto importante vincere di nuovo. Sappiamo che non vincevamo da tre partite ed è stato molto difficile per noi. Un giorno importante per entrare nella top 8 in Champions. Una partita un po' complicata. Sappiamo che è difficile vincere qui. Abbiamo iniziato molto male, poi abbiamo avuto il controllo e poi è stato un po' mano a testa ma abbiamo finito per prendere la vittoria".

Mbappe aggiunge ancora autocritica: "Dobbiamo rivedere la partita. Avevamo la partita sotto controllo e abbiamo generato occasioni, situazioni... dobbiamo continuare così e guardare le cose positive e migliorare gli aspetti negativi".

Sul suo poker: "Sono molto felice, è sempre un piacere segnare gol. I compagni mi mettono palloni di qualità. Sono molto fortunato a giocare in questa squadra, con questi compagni. Cerco sempre di segnare, a volte succede e a volte no, ma l'idea di aiutare c'è sempre".

Poi sugli obiettivi dei blancos: "Vedo bene la squadra. Certo che ci sono cose da migliorare. Quando giochi in un club come il Madrid è normale che la gente parli. Noi giocatori dobbiamo proteggere i giocatori e l'allenatore. Dobbiamo stare insieme. I madridisti sono con noi. Giocheremo molto in questa stagione e dobbiamo dare tutto per questo scudo".