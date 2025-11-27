L'agente di Estevao apre al Barcellona: "Che coppia con Yamal, potevano prenderlo 6 volte"

Ci sarà il Barcellona nel futuro del talentino brasiliano del Chelsea, Estevao? All'indomani della schiacciante vittoria della squadra di Enzo Maresca sui blaugrana, con il 18enne grande protagonista del 3-0 maturato a Stamford Bridge, l'agente del giocatore apre a uno scenario futuro in Spagna, rivelando alcuni aneddoti decisamente rilevanti.

André Cury, che rappresenta Estevao, nel parlare di lui in una intervista rilasciata a 'Cadena SER', pur spiegando che ha un contratto di 5 anni e che al Chelsea si sta divertendo, ammette che il suo assistito "ha un affetto speciale per il Barça".

Particolare poi l'apertura a una possibile accoppiata con Lamine Yamal: "Pensate al duo Neymar-Messi: è meglio che avere solo Messi o avere solo Neymar", le sue parole. Il procuratore poi racconta un retroscena di mercato legato a quando, a più riprese, il giocatore poteva firmare con i blaugrana: "Nel 2018 ho iniziato a fare rapporti su Estevao al Barcellona. Nel 2019, ho portato Abidal in Brasile per vedere una sua partita e si vedeva già quando aveva 11 anni che era già diverso e che voleva essere un Pallone d'Oro. Dopo la mia partenza dal Barça abbiamo parlato per Estevao nel 2021, 2022, 2023 e 2024. Andavamo negli uffici per offrire il giocatore perché credevamo che avrebbe avuto un grande futuro nel calcio mondiale", ha concluso André Cury.