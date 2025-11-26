Mbappé si accanisce sull'Olympiacos: poker servito (e tris in 7 minuti!)
Il gol di Cinquinho ha fatto pensare all'impresa all'Olympiacos, prima che l'uragano Kylian Mbappé si abbattesse sulla squadra greca. L'attaccante francese ha messo a segno dapprima una tripletta nel giro di sette minuti (andando a segno al 22', al 24' ed al 29') per poi calare il poker - dopo il momentaneo 2-3 dell'ex Inter Taremi al 52' - al 60'. Al momento mancano 20 minuti al termine della gara e il Real Madrid conduce 2-4.
