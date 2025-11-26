Il Marsiglia risale in Champions, Longoria: "Stanotte ho fatto tutti i conti del mondo"

Il Marsiglia si gode la sua seconda vittoria in questa edizione della Champions League, un successo di prestigio visto che raggiunto contro il Newcastle (2-1).

La squadra di Roberto De Zerbi ha visto esordire nella massima manifestazione continentale per club il giovane Darryl Bakola, che a soli 17 anni è stato lanciato titolare dal tecnico italiano. E lui ha risposto presente, giocando con personalità nonostante la delicatezza della partita e dell'avversario.

Il presidente del club, Pablo Longoria, ha parlato così della sfida in una intervista rilasciata a La Provence: "Provo molta soddisfazione per questa vittoria. È stata una bella partita di Champions League, con una buona reazione da parte nostra. Ora, bisogna fare tutti i conti del mondo. Li ho fatti durante la notte! Ora ci concentriamo sulle nostre prossime partite contro Tolosa e Lille. Poi ci sarà il viaggio all'Union Saint-Gilloise. Sono contento di questa vittoria, ma è solo una partita".

Poi sul giovane Bakola: "Darryl, è il buon esempio del nostro lavoro. Questo è anche il caso per gli altri giocatori che hanno già giocato da professionisti, come "Robi" (Vaz), "Tadj" (Mmadi). È bello vedere un giovane proveniente dal centro di formazione essere titolare in Champions League, soprattutto con la personalità e il coraggio con cui ha giocato. È la ricompensa del nostro lavoro collettivo al club, quello di tutti gli educatori. Non è stato facile vivere la sua prima titolarità in Champions League contro una squadra di Premier League. È stato all'altezza", ha dichiarato a La Provence.