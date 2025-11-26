De Zerbi: "Dieci minuti tra le nuvole, poi grande partita. Meritavamo di avere più punti"

Roberto De Zerbi ha apprezzato la prestazione del suo Marsiglia, che ha battuto il Newcastle nella quinta giornata di Champions League. L’allenatore italiano ritiene che la sua squadra abbia ormai i mezzi per conquistare un posto nella fase successiva della competizione: "È importante per l’aspetto mentale, per l’autostima", ha spiegato dopo la partita. "Possiamo essere competitivi in Champions League. Non dobbiamo avere rimorsi né rimpianti".

Con questa seconda vittoria stagionale nella massima competizione europea, il club marsigliese si trova provvisoriamente al 19º posto della classifica, in attesa delle partite di oggi. Bisognerà chiudere tra i primi 24 per accedere ai playoff e tra i primi 8 per andare direttamente agli ottavi. Greenwood e soci giocheranno sul campo dell’Union Saint-Gilloise il 9 dicembre, poi ospiteranno il Liverpool il 21 gennaio, prima di concludere in casa del Bruges il 28 gennaio. Un calendario che, secondo De Zerbi, deve permettere all’OM di continuare il suo percorso nella competizione: "Possiamo ancora qualificarci. Mancano tre partite. Abbiamo la qualità per farlo", ha dichiarato in conferenza stampa. "Dobbiamo evitare di tornare negli spogliatoi con dei rimpianti, pensando di non aver fatto tutto ciò che volevamo". Poco prima, ai microfoni di Canal+, il tecnico bresciano aveva lamentato il fatto che l’OM fosse stato penalizzato da episodi e decisioni arbitrali nel corso della competizione: "Sei punti sono meno di quanto avremmo meritato", ha affermato.

"A parte i primi dieci minuti in cui eravamo tra le nuvole, abbiamo fatto una grande partita", ha commentato sulla partita. "Sono molto felice per Bakola, Weah, Pavard, Balerdi, Vermeeren. È stata una bella serata".