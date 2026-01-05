Araujo pronto a tornare: il Barcellona lo convoca per la Supercoppa in Arabia Saudita

Ronald Araujo è pronto a tornare. Dopo oltre un mese e mezzo lontano dai campi per motivi legati alla salute mentale, il difensore uruguaiano figura nuovamente tra i convocati del Barcellona per la Supercoppa di Spagna, in programma questa settimana in Arabia Saudita.

Il club catalano ha confermato il rientro del centrale classe 1999 nel gruppo che partirà lunedì verso il Medio Oriente. Un recupero importante per Hansi Flick, che per la competizione dovrà fare a meno soltanto di Gavi e del difensore danese Andreas Christensen, entrambi ancora indisponibili per infortunio. Araujo non scendeva in campo dal 25 novembre, data della pesante sconfitta per 3-0 contro il Chelsea in Champions League, gara segnata anche dalla sua espulsione. Un episodio che aveva generato forti critiche nei suoi confronti e che, secondo la stampa spagnola, lo aveva spinto a chiedere una pausa per tutelare il proprio equilibrio psicologico. Da allora, il tecnico Flick aveva sempre mantenuto il massimo riserbo sulla situazione del giocatore, limitandosi a parlare di una questione personale da rispettare.

Nelle settimane successive, il difensore ha incassato il sostegno pubblico dell’ambiente blaugrana, a partire dal presidente Joan Laporta, che ne ha difeso l’impegno e il valore umano e sportivo, sottolineando l’importanza di affrontare insieme i momenti difficili. Araujo ha ripreso ad allenarsi la scorsa settimana, senza però essere convocato per il derby vinto 2-0 contro l’Espanyol. In totale ha saltato otto partite, senza che il Barça ne risentisse sul piano dei risultati. Il suo rientro amplia ora le opzioni difensive in vista della semifinale di Supercoppa contro l’Athletic Bilbao, in programma mercoledì.