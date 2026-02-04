Barcellona Araujo è tornato: "Dopo il gol ho abbracciato Flick, è come un padre per noi"

Protagonista assoluto della serata di Copa del Rey è stato Ronald Araujo. Solido nei duelli, dominante di testa e concentrato per tutti i 90 minuti, l’uruguaiano ha fornito una prestazione di livello contro l'Albacete, da vero leader della difesa. Dopo un periodo difficile segnato da prestazioni altalenanti, espulsioni in momenti chiave e problemi mentali, Araujo sembra aver ritrovato fiducia e serenità. Sul gol che ha chiuso il match ha dichiarato: "Segnare è molto importante per me, per avere fiducia e continuare a crescere. Ci vado passo dopo passo. Ho abbracciato Flick perché è stato eccezionale con me, è come un padre per noi".

Hansi Flick ha sottolineato l’importanza della sua performance: "È andato passo dopo passo, è il più importante. Questo gol gli darà fiducia e lo aiuterà a sentirsi meglio. È stato un match difficile, abbiamo dominato entrambe le frazioni e, nonostante qualche difficoltà difensiva alla fine, meritavamo la vittoria. Sono contento e orgoglioso della squadra".

Anche la società ha elogiato l’uruguaiano: il direttore Gérard Martín ha parlato di grande soddisfazione, mentre il presidente Joan Laporta ha aggiunto: "Sono particolarmente contento per Araujo, ha segnato un gol e siamo molto soddisfatti di lui. Questo gol ci ha rassicurati. Abbiamo dominato, ma Albacete ci ha messo in difficoltà. Meritavamo la vittoria e siamo in semifinale". A 26 anni, Araujo sembra aver ritrovato quella determinazione e serenità che lo hanno reso uno dei difensori più ricercati d’Europa. Se confermerà questo livello nelle prossime settimane, il periodo da "indesiderato" potrebbe rapidamente diventare un lontano ricordo, portando sicurezza e solidità a un Barcellona in cerca di certezze.