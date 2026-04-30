"Ne ho 5 di Champions League": Cristiano Ronaldo sbeffeggia così i tifosi dell'Al Ahli

Un calcio d'angolo impeccabile disegnato da Joao Felix per trovare la girata di testa proprio di Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr ora si trova capolista solitaria della Saudi Pro League, a +8 sull'Al Hilal con 4 giornate mancanti. Superato con un 2-0 l'Al Ahli di Kessié, i sauditi ormai contano i punti che li separa dal titolo, mentre CR7 si è tolto lo sfizio di raggiungere quota 970 gol in carriera.

Ovviamente l'obiettivo dell'ex Juventus è di raggiungere 1000 reti entro il ritiro dal calcio giocato, che ad oggi risulta anche impossibile pensarci, con il Mondiale quasi alle porte e il Portogallo a chiamare. Restano i 41 anni segnati sulla carta d'identità, ma la classe e le doti da goleador non le perde mai Ronaldo, che si è presentato nel post-vittoria ai microfoni dei giornalisti presenti per rilasciare delle dichiarazioni.

I tifosi dell'Al Ahli, in sottofondo e con diversi tentativi, hanno provato a irridere con qualche presa in giro. Ma Cristiano Ronaldo si è limitato a rispondere con eleganza: "Ho 5 Champions League. Ne ho 5. Cinque", ha ripetuto con sorriso smagliante contro chi imputa al fuoriclasse portoghese zero trofei di AFC Champions League con l'Al Nassr. Al contrario invece di quanto riuscito a fare il club rivale negli ultimi due anni, due volte campioni di Champions asiatica.

Peccato che CR7 abbia alzato il trofeo dalle Grandi Orecchie in cinque occasioni nella sua illustre carriera. Con la maglia del Real Madrid, tranne la prima volta con il Manchester United nel 2007/08. E quest'estate punterà certamente ad arrivare in fondo nel Mondiale con il Portogallo.