Mourinho, fiato sul collo di Farioli: il Porto può diventare campione di Portogallo dal divano

Lo Sporting Lisbona ha perso ogni possibilità, per quanto remota potesse essere, di arrivare al titolo di Liga Portugal. I leoes hanno pareggiato contro il Tondela (2-2) e restano a 9 punti (gli stessi in palio nelle tre giornate rimanenti) dalla capolista Porto, con lo svantaggio degli scontri diretti.

Con questo risultato e il punto striminzito ottenuto questa sera, lo Sporting non raggiungerà quindi mai Francesco Farioli e i suoi dragões, fallendo ufficialmente l'obiettivo del terzo campionato di Liga Portugal consecutivo. Perciò, il campione di Portogallo cambierà quest'anno. Il Porto ha sette lunghezze di vantaggio sul Benfica e dipende solo da se stesso per il trionfo finale, anche se potrebbe festeggiare in anticipo "dal divano" a seconda del risultato di Famalicao-Benfica.

Per quanto riguarda la lotta per il secondo posto, il Benfica di José Mourinho può permettersi il lusso di pareggiare una delle ultime 3 partite, vincendo le restanti. Questo perché il vantaggio negli scontri diretti gli permetterebbe di restare davanti allo Sporting.