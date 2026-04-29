De Paul ricorda: "Dopo il Mondiale vinto ho ricevuto un iPhone d'oro, è stato Messi"

Lionel Messi ha regalato iPhone d'oro ai giocatori e allo staff della nazionale dell'Argentina per un valore di 175mila euro. Non oggi, perché la storia risale al successo storico nel Mondiale 2022 in Qatar, quando la Pulga decise di premiare lo sforzo di tutti i componenti dell'Albiceleste campioni del Mondo con 35 smartphone del brand della celeberrima "mela" da 24 carati ciascuno.

Un gesto di gratitudine, con tanto di logo della selezione dell'Argentina e la personalizzazione di nome e numero su ciascuno di essi. Una storia che ha fatto il giro del web allora e che torna d'attualità oggi, a distanza di pochi mesi ormai dalla Coppa del Mondo 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada.

Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Inter Miami e compagno di squadra di Messi, nonché connazionale e campione quattro anni fa ha raccontato l'episodio: “Quando abbiamo vinto il Mondiale, una settimana dopo ho ricevuto un iPhone d'oro. Non sapevo chi lo avesse inviato. Poi Otamendi mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ho ricevuto un iPhone d'oro’. Io ho risposto: ‘Anch'io’. Ma non conoscevamo la fonte. Ho scoperto che tutti i giocatori lo avevano ricevuto, ma da una fonte sconosciuta”.

“Improvvisamente, Leo Messi mi ha inviato un messaggio dicendo: ‘Spero che il telefono vi piaccia. Siete giocatori d'oro e meritate il meglio. Questo è un semplice regalo per voi come segno di gratitudine per quello che avete fatto per il vostro Paese e per me. Siete dei soldati’", ha svelato l'ex Udinese. Anche se quei telefoni non sono mai stati usati: "Tutti i giocatori argentini hanno ricevuto questo messaggio e, con grande gioia, nessuno ha usato il telefono, ma ognuno lo ha posizionato con cura sulla parete come ricordo. E che ricordo. Siamo fortunati ad avere un leader come lui". Insomma, come un trofeo e una reliquia da custodire con cura. Piuttosto che sfoggiarla nel quotidiano.