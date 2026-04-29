Barcellona avvisato: l'Al Hilal non regalerà Cancelo, vuole almeno 15 milioni in estate

Il futuro di Joao Cancelo si preannuncia come una delle grandi telenovelas del prossimo mercato, mentre l'Al-Hilal ha inviato un avvertimento al Barcellona: secondo quanto riportato da A BOLA, il club saudita esclude categoricamente la possibilità di un nuovo prestito per il terzino portoghese, mettendo pressione alla dirigenza catalana affinché si arrivi ad una cessione definitiva. Il motivo? Meramente economico, con il contratto dell'ex Inter in scadenza nel 2027.

Concedendo un altro prestito al Barcellona poi l'Al Hilal rischierebbe di perderlo a parametro zero un anno dopo, raggiunta la scadenza di contratto. L'obiettivo è recuperare parte dell'investimento fatto sul 31enne quando venne prelevato dal Manchester City per 25 milioni circa. Ovviamente, lato blaugrana, la volontà sarebbe quella di convincere la dirigenza saudita a lasciare Cancelo ancora in Catalogna in prestito oppure con una cessione a basse cifre.

Attualmente, le negoziazioni tra i due club sono inesistenti, poiché l'Al Hilal ha deciso di congelare ogni decisione fino al termine della stagione. Ma tutto è dovuto al cambiamento al vertice della società saudita, con il nuovo proprietario, il principe Alwaleed bin Talal. Priorità alla chiusura delle competizioni correnti, dopodiché si faranno le dovute considerazioni sulla rosa. Ma c'è di più: l'attuale seconda forza del campionato saudita vorrebbe contare ancora su Cancelo, in primis l'allenatore Simone Inzaghi.

Il tecnico italiano, ex guida dell'Inter, secondo il quotidiano portoghese presenterà un rapporto a fine campionato dove richiederà il reintegro del portoghese in squadra. Eppure Cancelo ha già fatto capire ampiamente di volere solamente il Barcellona e di non avere alcuna voglia di tornare in Arabia, all'Al Hilal. C'è uno stallo in corso, mentre il club di Riad ha già deciso la strategia da adottare: in primo luogo tentare di far tornare il 31enne, altrimenti batterà i pugni sul tavolo con il Barcellona per richiedere almeno 15 milioni di euro. A prescindere dalla risposta dei catalani, in caso di ferri corti con il giocatore poi il club saudita aprirebbe le porte ad altri interessati.