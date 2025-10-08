Chelsea, Mheuka continua a far parlare di sè. E Maresca lo tiene in grande considerazione

Il giovane del Chelsea, Shim Mheuka, sta facendo parlare di sé sia a livello di Academy che di prima squadra. L'attaccante diciassettenne sta guadagnando un crescente riconoscimento all'interno del club. Secondo The Standard, Mheuka è diventato "uno dei, se non il più regolare" giocatore dell'Academy a essere coinvolto negli allenamenti della prima squadra sotto la guida di Enzo Maresca, partecipando anche più assiduamente del sedicenne centrocampista Reggie Walsh, considerato da molti il giovane preferito dal tecnico.

Il suo inserimento avviene spesso quando i giocatori più esperti sono in fase di recupero post-partita, ma la sua inclusione è anche vista come un premio per la sua eccezionale forma nelle competizioni giovanili. Il nazionale giovanile inglese vanta già esperienza in prima squadra, avendo debuttato lo scorso dicembre in una gelida trasferta di Conference League contro l'Astana.

In questa stagione, Mheuka è letteralmente "on fire", avendo segnato dieci gol in dieci partite a livello giovanile e realizzato cinque reti in sole tre partite con l'Inghilterra Under 19 il mese scorso. Ha anche messo a segno una tripletta e fornito un assist nella vittoria per 5-2 del Chelsea in UEFA Youth League contro il Benfica la scorsa settimana. Lo staff del Chelsea è molto ottimista sul futuro di Mheuka, tanto che l'attaccante è stato nominato Giocatore del Mese di agosto della Premier League 2. Notato per la prima volta dai Blues quando giocava nel Brighton a livello U14, l'attaccante, noto per i suoi modi pacati, è ora uno dei talenti più in forma del calcio giovanile inglese.