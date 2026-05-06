"In pullman avevamo la pelle d'oca guardando fuori dal finestrino": il racconto di Rice

Declan Rice ha sovrastato tutti a centrocampo, ottenendo con l'Arsenal una finale di Champions League che mancava da 20 anni ai danni dell'Atletico Madrid. Al termine dell'1-0 della semifinale di ritorno, il centrocampista inglese ha parlato in preda all'emozione: "In tutta onestà, non riesco a descriverlo", ha dichiarato al termine della partita. "Sentivamo che questa serata sarebbe arrivata: credo sia stata la miglior notte all'Emirates a cui io abbia mai assistito, persino superiore alla partita contro il Real Madrid dello scorso anno".

E ha aggiunto: "Dal momento in cui siamo arrivati oggi, il pullman si è fermato e ci siamo chiesti cosa stesse succedendo. Di solito entriamo dritti nel garage, invece un attimo dopo abbiamo visto fumogeni, tifosi ovunque... tutti noi giocatori avevamo la pelle d'oca guardando fuori dal finestrino. È stato semplicemente incredibile", il racconto di Rice. "Non avevo mai visto l'Emirates così, quindi un enorme grazie ai tifosi perché ne avevamo bisogno. Anche quando siamo entrati in campo, si percepiva l'energia di tutti. Anche se sei stanco, quella carica ti spinge a continuare; penso che abbiano giocato un ruolo fondamentale stasera per la nostra vittoria".

Poi i ringraziamenti per tutti: "Questa generazione di tifosi dell'Arsenal... so che chi c'è stato fin dall'inizio ha vissuto molti alti e bassi, ma sono certo che questo momento sia tra i più alti in assoluto per loro. Sono felice che ci siamo riusciti per il club, per questo gruppo di giocatori e per il nostro allenatore, perché tutti se lo meritano. Sono davvero, davvero felice".

L'1-0 dei Gunners è stato siglato al termine del primo tempo, il resto del match è stato tesissimo ma senza eccessivi sussulti, con la finale di Budapest ormai in tasca: "A essere sincero, è tutto un ricordo confuso. Guardi l'orologio e pensi: 'Manca ancora così tanto'. Devi restare lucido perché sai cosa c'è in palio. Sento che avremmo potuto segnare uno o due gol in più, ma vincere la partita e raggiungere una finale è qualcosa di speciale".

Da Parigi 2006, l'Arsenal potrebbe riscrivere la sua storia e diventare campione d'Europa per la prima volta in assoluto: "È pazzesco dirlo. Non vediamo l'ora, io sarò pronto", ha garantito Rice. "Vediamo cosa succederà. Budapest, voglio ogni singolo tifoso dell'Arsenal lì. Venite in 200.000! Proviamoci, perché avremo bisogno di tutto il supporto e di tutta l'energia possibile. Rendiamola una serata davvero speciale", le parole riprese dalla BBC.