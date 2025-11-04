Il rinnovo col Barcellona non arriva, ma Lewandowski: "Non ho fretta alla mia età..."

Robert Lewandowski rimarrà al Barcellona? La domanda amletica continua a risuonare dalle parti della Catalogna, fermo restando l'età del bomber polacco (37 anni) e lo stipendio stellare percepito in blaugrana di oltre 32 milioni di euro l'anno. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Brugge, l'ex Bayern Monaco è stato interpellato a proposito del suo futuro.

"Mi sento bene dopo l’infortunio. Fisicamente sto molto bene. Ora sono di nuovo con la squadra e ho giocato qualche minuto tre giorni fa. La cosa più importante adesso è come posso aiutare la squadra. Per quanto riguarda il mio futuro, sono tranquillo: alla mia età penso a cosa sia meglio", ha dichiarato in prima battuta. "Ho degli obiettivi su cui lavorare e ci sono molte partite. Anche con la nazionale. Ho solo questo in testa: voglio fare gol e aiutare la mia squadra".

E poi ha voluto precisare: "Non ho fretta. Alla fine la cosa più importante è la sensazione che avrò. Adesso non devo pensare al mio futuro, possono succedere molte cose nella mia vita. Sono molto concentrato su questa stagione. Per me la cosa più importante è stare bene. Sono stato infortunato, la mia stagione comincia ora". Ricordiamo intanto che Lewa ha un contratto valido con il Barcellona fino al 30 giugno 2026 e potrebbe salutare da parametro zero dunque al termine della stagione corrente. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna, però, il club catalano non sembrerebbe così predisposto a garantirgli un rinnovo.