Arsenal, Saka rinnova e diventa tra i più pagati in Premier: le cifre del nuovo contratto

Bukayo Saka è pronto a legarsi all’Arsenal per altri cinque anni. Secondo quanto riportato dal Times, l’esterno inglese sarebbe vicino alla firma di un nuovo contratto che lo vincolerebbe ai Gunners fino al 2031, confermandolo come uno dei pilastri assoluti del progetto tecnico di Mikel Arteta.

Il classe 2001, prodotto del settore giovanile del club, è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento sia per l’Arsenal che per la nazionale inglese. Il nuovo accordo prevede uno stipendio da circa 300mila sterline a settimana, pari a oltre 350mila euro, cifra che lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa e uno dei calciatori inglesi meglio retribuiti dell’intera Premier League, per un totale di oltre 18 milioni di euro a stagione.



Dall’ultimo rinnovo firmato nel 2023, l’influenza di Saka è cresciuta in modo costante. Le sue prestazioni sono state ancora una volta decisive in questa stagione, con un bilancio di 7 gol e 4 assist che conferma la sua centralità nello scacchiere dei Gunners.