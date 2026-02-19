Arsenal, senti Saka: "Prime volte con la fascia da capitano uno shock. Spero di vincere tutto qui"

Da quando aveva otto anni, Bukayo Saka non ha mai lasciato l'Arsenal e non ha mai avuto intenzione di farlo. Al di là del processo di crescita, delle difficoltà lungo il cammino e anche dei titoli di Premier League sfumati sul più bello nel confronto con il Manchester City, l'obiettivo primario dell'ala destra inglese è proprio di riportare il trofeo al club dei Gunners. Nelle ultime ore è stato reso noto il prolungamento fedele fino al 2031, un contratto a lungo termine che riflette le sue ambizioni.

"Mi sento benissimo", ha esordito ai microfoni ufficiali dell'Arsenal, emozionato. "Penso sia un momento fantastico per me e per la mia famiglia. Provo un'immensa gioia nel continuare il mio viaggio in questo club. Per me è stato un impegno facile da prendere e spero solo di vincere tutto qui. Il percorso che ho fatto, da dove ho iniziato a dove sono ora, e il cammino intrapreso dalla squadra, è qualcosa di speciale. Credo che i prossimi anni saranno quelli in cui taglieremo il traguardo, riuscendo a vincere trofei e a fare la storia di questo club. Siamo tornati dove ci spetta, a lottare per ogni obiettivo".

Senza Odegaard in campo, Saka si è preso la briga di indossare al fascia da capitano. Era l'ottobre 2023 quando gli fu affidata per la prima volta, nelle fasi finali di un pareggio per 2-2 contro il Chelsea: "Le prime volte è stato quasi uno shock ricevere quella fascia", ha raccontato. "È come se ti venisse data una responsabilità enorme, un onore immenso. Ricordo chiaramente la prima volta a Stamford Bridge. Non stavo giocando una gran partita, ma mi sono detto: 'Phew, ho la fascia, devo fare qualcosa'. Penso di aver finito per fare un assist. È quello che intendo per ‘scarica di adrenalina’, è una bella sensazione".