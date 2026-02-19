Per 16 anni all'Arsenal, ora oltre 300mila euro a settimana: Saka fino al 2031 scelta chiara

La stella dei Gunners continuerà a brillare in Premier League, all'Arsenal. Perché Bukayo Saka da quell'esordio in prima squadra a 17 anni, 3 mesi e 27 giorni contro il Fulham, lanciato nella mischia da Unai Emery, è stato solo il preludio di un matrimonio felice e confermato a più riprese. L'ultima è arrivata proprio oggi, con il prolungamento ufficiale del contratto dell'ala destra con il club inglese fino al 30 giugno 2031.

Un'avventura cominciata fin dall'Academy, quando l'inglese classe 2004 aveva solamente 8 anni all'epoca. Da allora è cresciuto fino a diventare il miglior marcatore, assistman e giocatore con più presenze dell'attuale rosa di Mikel Arteta, con 78 gol e quasi 300 presenze con il club in tutte le competizioni. Un simbolo e soprattutto un beniamino ormai della piazza dei Gunners, per la trafila compiuta nelle giovanili dell'Arsenal e l'affetto sempre dimostrato per il club.

Punto di riferimento anche dell'Inghilterra. Dall'ottobre 2020, Bukayo ha collezionato 48 presenze con i Tre Leoni, tra le semifinali della Coppa del Mondo 2022 e le due finali consecutive di Euro 2020 e 2024. Alti e bassi in carriera, ha evitato di toccare il fondo quando è finito nel mirino dei tifosi inglesi per il rigore parato da Donnarumma a "casa sua", nel tempio di Wembley, deriso e insultato dai più. Caratteri, talvolta, a sfondo razzista che l'Arsenal ha prontamente combattuto, così come il giocatore. Memorabili anche la serie di meme per lo strattone di Giorgio Chiellini in una ripartenza potenzialmente letale.

Rialzandosi, però, solamente con le sue forze e ritrovando lo spirito combattivo. Dimostrando al mondo intero le sue qualità sul terreno di gioco. Questa stagione in 34 presenze ha forgiato 8 gol e 7 assist, al di là di qualche stop fisico. Ma il rinnovato matrimonio di Bukayo Saka l'Arsenal non solo si garantisce il futuro del club, ma anche il futuro del calcio inglese. Prezzo a pari valore: uno stipendio di oltre 300mila euro a settimana.