Arsenal, Saka fino al 2031: "Per creare un'eredità". E sui tifosi: "A cena o in vacanza sento amore"

"Nei momenti belli e in quelli difficili, il supporto che sento dai tifosi è indescrivibile". Parla così Bukayo Saka, emozionato e sorridente nel giorno del suo prolungamento di contratto con l'Arsenal fino al 2031. Una scelta di cuore e fedeltà nei confronti di un club nel quale è cresciuto da quando aveva otto anni, senza mai tradirlo.

Primo tifoso, ha sempre sentito dall'altro lato l'affetto e l'appoggio incondizionato dei sostenitori Gunners: "Quando vado a cena fuori, quando vado in vacanza, ovunque io vada sento quell'amore, quell'energia. Nel mio cuore, voglio solo ricambiare tutto questo. Spero che quando scendo in campo vedano che do tutto per riportare la gloria in questo club".

Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, l'esterno d'attacco inglese a 24 anni ha pensato di guardare anche più in là del presente. Con un augurio importante per quando smetterà i panni da calciatore e appenderà gli scarpini al chiodo: "Quando rifletterò sulla mia carriera alla fine del percorso, vorrei poter guardare indietro e vedere un bambino che ha iniziato a sette o otto anni con un provino per l'Arsenal e che è arrivato fino in fondo, vincendo ogni trofeo possibile. Questa è l'eredità che voglio creare", la conclusione.