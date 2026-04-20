Papera Donnarumma, Haaland risolve tutto: Arsenal in tilt, Premier riaperta dal City

Emozioni contrastanti e viscerali hanno travolto i presenti all’Etihad Stadium domenica pomeriggio. Arteta si è ritrovato a sbracciare, frustrato e abbattuto per la sconfitta rimediata dall'Arsenal in casa del Manchester City, al contrario di Erling Haaland che si è goduto il momento. Ammiccando saluti e occhiolini velenosi per i diretti rivali al titolo, ripreso dalle telecamere. Il messaggio è chiaro: la rincorsa al titolo di Premier League è ufficialmente ripartita.

Il successo per 2-1 firmato da Cherki e dal solito cyborg norvegese, nonostante l'incertezza di Donnarumma sul gol di Havertz, consegna a Guardiola tre punti d'oro. Ora l'Arsenal è distante solo tre lunghezze: un distacco minimo che, considerando la gara in meno dei Citizens, profuma di aggancio a sole cinque gare dalla conclusione del campionato.

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato così al termine del match sulla corsa al titolo: "Sì, certo. Sì. Ci speriamo ancora. Ma la verità è che abbiamo avuto un calendario orribile e non siamo in testa alla classifica. Finora loro sono stati la miglior squadra in Inghilterra, ma noi abbiamo prolungato la possibilità di lottare fino alla fine. Il fatto che abbiamo vinto contro quella squadra. Così competitiva, così incredibile. Noi abbiamo avuto i nostri momenti, loro i loro. Oggi ce ne andiamo con i tre punti".

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha invece commentato: "Corsa al titolo chiusa? No. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo guardarci allo specchio: per come abbiamo giocato in questo momento e data la storia dell'avversario, essere stati in grado di rimontare dopo lo svantaggio iniziale è importante. Ci sono molte cose positive da trarre. La differenza è stata fatta nelle due aree di rigore, questo è certo. (...) La Premier League ricomincia quasi da capo. Loro hanno una partita in meno, noi siamo tre punti avanti, mancano cinque partite: la sfida è aperta".