Arsenal, Eze c'è: il fantasista è partito per Madrid e anche Calafiori è recuperato

Arrivano buone notizie per Mikel Arteta in vista dell'attesissima semifinale di Champions. Sebbene il popolo Gunner avesse temuto il peggio sabato scorso, vedendo Eberechi Eze abbandonare il campo scortato dallo staff medico, il 10 dell'Arsenal sarà regolarmente a disposizione del tecnico basco per la spedizione del Metropolitano. L'attaccante inglese ha dissipato ogni dubbio partecipando alla seduta di rifinitura a London Colney, lavorando insieme al resto del gruppo prima del decollo per Madrid.

Il bollettino medico sorride ad Arteta anche su altri fronti caldi. Sul prato del centro sportivo londinese si sono rivisti Riccardo Calafiori, ai box dalla sfida d'andata contro lo Sporting CP dello scorso 7 aprile, e Gabriel Martinelli, che aveva chiuso visibilmente acciaccato l'ultimo impegno di campionato contro il Newcastle. Recuperi fondamentali che garantiscono profondità e alternative tattiche per affrontare la battaglia contro i Colchoneros di Simeone.

Nessuna novità su Kai Havertz e Jurriën Timber, che non hanno preso parte all'allenamento collettivo e non saranno a disposizione per l'andata delle semifinali. Per il tedesco, uscito malconcio dal match contro i Magpies, le indiscrezioni di The Athletic escludono lesioni gravi, ma il forfait per il Metropolitano appare certo. Discorso diverso per Timber, la cui assenza si protrae ormai da metà marzo: con la sfida di Madrid, saliranno a nove le gare consecutive saltate dal difensore olandese, ancora lontano dal pieno recupero.