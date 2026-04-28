Guardiola sorprende sempre: "Più giorni di riposo concedo, meglio gioca la squadra"

Il Manchester City entra nella fase decisiva della stagione con un approccio gestionale molto particolare, pensato per ottimizzare le energie in un calendario estremamente fitto. Il tecnico Pep Guardiola ha infatti scelto di concedere ai suoi giocatori periodi di riposo più lunghi rispetto al consueto, convinto che la freschezza fisica possa incidere direttamente sulle prestazioni.

Dopo la vittoria in semifinale di FA Cup contro il Southampton, l’allenatore catalano ha deciso di sospendere temporaneamente gli allenamenti, concedendo diversi giorni liberi al gruppo squadra prima della ripresa. Una scelta che Guardiola ha spiegato in modo diretto: "Più giorni di riposo hanno, meglio gioca la squadra".

Il tecnico ha inoltre chiarito che i giocatori potranno gestire liberamente questo periodo, con la sola indicazione di rientrare in gruppo entro il mercoledì pomeriggio. "Possono fare ciò che vogliono, anche viaggiare. Sono completamente liberi", ha aggiunto, sottolineando come il City tornerà in campo lunedì prossimo contro l’Everton in Premier League.

La gestione del carico di lavoro riflette una filosofia ormai consolidata per Guardiola, che ha ammesso di aver modificato il proprio approccio nel corso degli anni: "Si pensa che più ci si alleni, meglio si giochi, ma è l’opposto. Bisogna arrivare freschi alla partita". E ancora: "All’inizio allenavo molto, ora preferisco casa e tempo di qualità". Sul piano sportivo, la corsa al titolo resta apertissima: l’Arsenal guida la classifica con 70 punti, gli stessi del City, che però ha una gara in meno. Un dettaglio che potrebbe risultare decisivo nella volata finale, dove la differenza reti e il numero di gol segnati potrebbero fare la differenza in caso di arrivo a pari punti.