Arteta riceve il Man United, Aston Villa fuori casa: il programma di Premier League

La 23^ giornata di Premier League ha in Arsenal-Manchester United la partita di spicco tra quelle in programma oggi. I Gunners vogliono proseguire il suo volo, ma non sarà facile avere la meglio sui Red Devils (reduci dal successo nel derby). Partita importante anche per il Chelsea, che avrà il derby col Palace. L'Aston Villa è chiamato a rispondere al successo di ieri del City, andando a fare visita al Newcastle. Da segnalare anche Brentford-Nottingham Forest, che vede fronteggiarsi una delle rivelazioni di quest'anno e la sorpresa dello scorso campionato. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Sabato 24 gennaio

West Ham - Sunderland 3-1

Burnley - Tottenham 2-2

Fulham - Brighton 2-1

Manchester City - Wolverhampton 2-0

Bournemouth - Liverpool 3-2

Domenica 25 gennaio

Brentford - Nottingham Forest ore 15:00

Crystal Palace - Chelsea ore 15:00

Newcastle - Aston Villa ore 15:00

Arsenal - Manchester United ore 17:30

Lunedì 26 gennaio

Everton - Leeds ore 21:00

La classifica

1.⁠ ⁠Arsenal - 50 punti (22 partite giocate)

2.⁠ ⁠Manchester City - 46 (23)

3.⁠ ⁠Aston Villa - 43 (22)

4.⁠ ⁠Liverpool - 36 (23)

5.⁠ ⁠Manchester United - 35 (22)

6.⁠ ⁠Chelsea - 34 (22)

7.⁠ ⁠Fulham - 34 (23)

8.⁠ ⁠Brentford - 33 (22)

9.⁠ ⁠Newcastle - 33 (22)

10.⁠ ⁠Sunderland - 33 (23)

11.⁠ ⁠Everton - 32 (22)

12.⁠ ⁠Brighton & Hove Albion - 30 (23)

13.⁠ ⁠AFC Bournemouth - 30 (23)

14.⁠ ⁠Crystal Palace - 28 (22)

15.⁠ ⁠Tottenham - 28 (23)

16.⁠ ⁠Leeds - 25 (22)

17.⁠ ⁠Nottingham Forest - 22 (22)

18.⁠ ⁠West Ham - 20 (23)

19.⁠ ⁠Burnley - 15 (23)

20.⁠ ⁠Wolverhampton - 8 (23)