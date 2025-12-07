Assist di rabona di Cherki, Guardiola: "Non ho mai visto Messi fare un cross così"

Nella vittoria per 3-0 del Manchester City contro il Sunderland Ryan Cherki si è preso la copertina realizzando un assist di "rabona" per il tris firmato da Phil Foden.

Una giocata da rivedere e rivedere che il giocatore ha descritto così ai microfoni della BBC al termine del match: "Ho lavorato per questo. Conosco la mia qualità, che è la mia tecnica, quando gioco con Phil (Foden), Erling (Haaland), Omar (Marmoush), è molto importante per me dar loro palloni buoni per segnare".

Un numero che ha spinto il suo tecnico, Pep Guardiola, a spingersi a scomodare quello che è stato il più grande giocatore da lui allenato in carriera: "Non ho mai visto Messi fare un cross come quello che ha fatto lui. E Messi è il miglior giocatore con il quale giocare, ma non ho mai visto fargli fare questo tipo di cross". Poi ha aggiunto: "Queste cose vanno bene: se sono efficaci, funzionano. A me piace la semplicità perché ho imparato dallo stesso Messi che non faccio mai errori facendo le cose semplici. Messi fa cose semplici, perfettamente, poi dribbla oltre quattro o cinque giocatori. Ecco, io voglio che i giocatori facciano bene le cose semplici e dopo di che Leo ha un talento speciale e lui può fare quello che vuole".