Assist Gnonto, Calvert-Lewin riacciuffa il Brentford 1-1: il Leeds respira a +3 dalla zona calda

Un assist dell'ex prodotto delle giovanili dell'Inter Wilfried Gnonto per Calvert-Lewin ha rovinato la festa preannunciata del Brentford: le Bees pregustavano già la vittoria grazie alla rete dell'ex Liverpool Jordan Henderson, ma l'1-1 ha rivoluzionato anche la classifica.

Niente sorpasso su Fulham e tantomeno aggancio sul Newcastle in classifica di Premier League, ma quantomeno Kayode (ex Fiorentina per 90 minuti in campo) e compagni hanno agganciato il Bournemouth (deve ancora giocare) al quattordicesimo posto. Suonano le campane per la neopromossa Leeds invece, a +3 dalla zona calda della retrocessione e per ora salva.

Il risultato

Brentford - Leeds 1-1

70' Jordan Henderson (B), 82' Calvert-Lewin (L)

Il programma della 16^ giornata in Premier League.

Chelsea - Everton 2-0

Liverpool - Brighton 2-0

Burnley - Fulham 2-3

Arsenal - Wolves 2-1

Crystal Palace - Manchester City 0-2

Nottingham - Tottenham 2-2

Sunderland - Newcastle 1-0

West Ham - Aston Villa 2-3

Brentford - Leeds 1-1

Manchester Utd - Bournemouth

Classifica

1. Arsenal 36*

2. Manchester City 34*

3. Aston Villa 33*

4. Chelsea 28*

5. Crystal Palace 26*

6. Liverpool 26*

7. Sunderland 26*

8. Manchester United 25

9. Everton 24*

10. Brighton 23*

11. Tottenham 23*

12. Newcastle 22*

13. Brentford 20*

14. Fulham 20*

15. Bournemouth 20

16. Nottingham 18*

17. Leeds 16*

18. West Ham 13*

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2*

*Una gara giocata in più