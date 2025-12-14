Assist Gnonto, Calvert-Lewin riacciuffa il Brentford 1-1: il Leeds respira a +3 dalla zona calda
Un assist dell'ex prodotto delle giovanili dell'Inter Wilfried Gnonto per Calvert-Lewin ha rovinato la festa preannunciata del Brentford: le Bees pregustavano già la vittoria grazie alla rete dell'ex Liverpool Jordan Henderson, ma l'1-1 ha rivoluzionato anche la classifica.
Niente sorpasso su Fulham e tantomeno aggancio sul Newcastle in classifica di Premier League, ma quantomeno Kayode (ex Fiorentina per 90 minuti in campo) e compagni hanno agganciato il Bournemouth (deve ancora giocare) al quattordicesimo posto. Suonano le campane per la neopromossa Leeds invece, a +3 dalla zona calda della retrocessione e per ora salva.
Il risultato
Brentford - Leeds 1-1
70' Jordan Henderson (B), 82' Calvert-Lewin (L)
Il programma della 16^ giornata in Premier League.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham 2-3
Arsenal - Wolves 2-1
Crystal Palace - Manchester City 0-2
Nottingham - Tottenham 2-2
Sunderland - Newcastle 1-0
West Ham - Aston Villa 2-3
Brentford - Leeds 1-1
Manchester Utd - Bournemouth
Classifica
1. Arsenal 36*
2. Manchester City 34*
3. Aston Villa 33*
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26*
6. Liverpool 26*
7. Sunderland 26*
8. Manchester United 25
9. Everton 24*
10. Brighton 23*
11. Tottenham 23*
12. Newcastle 22*
13. Brentford 20*
14. Fulham 20*
15. Bournemouth 20
16. Nottingham 18*
17. Leeds 16*
18. West Ham 13*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più