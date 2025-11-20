Giuliano Simeone: "Spero in una carriera di successo come quelle di mio padre e mio fratello"

Ospite di un evento Hyundai che ha avuto luogo al Wanda Metropolitano si è raccontato in un'intervista l'esterno dell'Atletico Madrid Giuliano Simeone, figlio di Diego e fratello minore del Cholito Giovanni. Queste le sue parole a partire dalla velocità, sua principale caratteristica tecnica: "Lavoro molto sulla velocità e sulla tecnica di corsa. Ho sempre amato correre fin da piccolo e mi è sempre piaciuto allenarmi per questo. Tecnicamente, mi concentro sull'oscillazione delle braccia e su tutto ciò che riguarda l'esplosività delle gambe, così da poter correre il più velocemente possibile e avere questo vantaggio in campo".

In cosa può ancora crescere?

"Penso soprattutto alla tecnica, al colpire la palla e al finalizzare, per fare più punti. Ed è su questo che lavorerò molto in allenamento per continuare a migliorare e diventare un giocatore più forte".

C'è della sana rivalità in casa Simeone?

"Mio padre ha giocato molto, ha una grande carriera da giocatore, e spero di avere una carriera di successo come la sua e quella di mio fratello. La mia è appena iniziata; credo di essere in Prima Divisione da due anni, e devo continuare il mio percorso con duro lavoro e umiltà, per continuare a crescere e fare le cose un passo alla volta".

Lei è passato da raccattapalle al Calderon, a calciatore al Metropolitano

"Sì, sono cresciuto guardando molto Koke, Antoine, Falcao, Diego Costa e molti altri giocatori che sono passati da qui e sono stati grandi e importantissimi. o sempre sognato di giocare qui e, man mano che si cresce, i sogni diventano sempre più grandi".