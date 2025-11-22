Atalanta, visto l'Eintracht? Si salva dalla rimonta epocale del Colonia, a -2 dal terzo posto

Un finale pazzesco per l'ultima partita della giornata odierna, valida per l'undicesimo turno di Bundesliga. Il Francoforte - prossima avversaria dell'Atalanta in Champions League - è riuscito a stento a mantenere il vantaggio sul Colonia fuori casa, anche se gli avversari hanno fatto tremare l'Eintracht fino alla fine.

Burkardt è stato il protagonista per gran parte della ripresa con una doppietta fulminea e spettacolare, prima che Bülter e Waldschmidt riducessero lo svantaggio nel finale del match. Finisce 3-4 una gara da ricordare, con sette gol complessivi e soprattutto i tre punti conquistati dalle Aquile tedesche, che si portano al sesto posto in classifica e in zona Europa con 20 punti. Raggiungendo a pari merito l'Hoffenheim. Ma più di ogni altra cosa, il terzo posto dista solamente due lunghezze, in attesa della gara del Lipsia.

Intanto la banda di Toppmoller si presenterà così alla sfida contro l'Atalanta di Palladino piena di fiducia

IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Magonza - Hoffenheim 1-1

Sabato 22 novembre

Augusta - Amburgo 1-0

Bayern Monaco - Friburgo 6-2

Borussia Dortmund - Stoccarda 3-3

Heidenheim - Mönchengladbach 0-3

Wolfsburg - Leverkusen 1-3

Colonia - Eintracht Fancoforte 3-4

Domenica 23 novembre

Lipsia-Werder Brema (15.30)

St. Pauli-Union Berlino (17.30)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bayern Monaco 31 punti

2. Leverkusen 23

3. Borussia Dortmund 22

4. Lipsia 22

5. Stoccarda 22

6. Francoforte 20

7. Hoffenheim 20

8. Brema 15

9. Colonia 14

10. Friburgo 13

11. Monchengladbach 12

12. Union Berlino 12

13. Augusta 10

14. Amburgo 9

15. Wolfsburg 8

16. St.Pauli 7

17. Magonza 6

18. Heidenheim 5

ATALANTA, CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE

1a GIORNATA

Mercoledì 17 settembre ore 21:00: PSG - Atalanta 4-0

2a GIORNATA

Martedì 30 settembre ore 18.45: Atalanta - Club Brugge 2-1

3a GIORNATA

Mercoledì 22 ottobre ore 21:00: Atalanta - Slavia Praga 0-0

4a GIORNATA

Mercoledì 5 novembre ore 21:00: Marsiglia - Atalanta 0-1

5a GIORNATA

Mercoledì 26 novembre ore 21:00: Eintracht Francoforte - Atalanta

6a GIORNATA

Martedì 9 dicembre ore 21:00: Atalanta - Chelsea

7a GIORNATA

Mercoledì 21 gennaio ore 21:00: Atalanta - Athletic Bilbao

8a GIORNATA

Mercoledì 28 gennaio ore 21:00: Atalanta - Union Saint-Gilloise