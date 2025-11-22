Atalanta, visto l'Eintracht? Si salva dalla rimonta epocale del Colonia, a -2 dal terzo posto
Un finale pazzesco per l'ultima partita della giornata odierna, valida per l'undicesimo turno di Bundesliga. Il Francoforte - prossima avversaria dell'Atalanta in Champions League - è riuscito a stento a mantenere il vantaggio sul Colonia fuori casa, anche se gli avversari hanno fatto tremare l'Eintracht fino alla fine.
Burkardt è stato il protagonista per gran parte della ripresa con una doppietta fulminea e spettacolare, prima che Bülter e Waldschmidt riducessero lo svantaggio nel finale del match. Finisce 3-4 una gara da ricordare, con sette gol complessivi e soprattutto i tre punti conquistati dalle Aquile tedesche, che si portano al sesto posto in classifica e in zona Europa con 20 punti. Raggiungendo a pari merito l'Hoffenheim. Ma più di ogni altra cosa, il terzo posto dista solamente due lunghezze, in attesa della gara del Lipsia.
Intanto la banda di Toppmoller si presenterà così alla sfida contro l'Atalanta di Palladino piena di fiducia
IL PROGRAMMA DELL'11^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Magonza - Hoffenheim 1-1
Sabato 22 novembre
Augusta - Amburgo 1-0
Bayern Monaco - Friburgo 6-2
Borussia Dortmund - Stoccarda 3-3
Heidenheim - Mönchengladbach 0-3
Wolfsburg - Leverkusen 1-3
Colonia - Eintracht Fancoforte 3-4
Domenica 23 novembre
Lipsia-Werder Brema (15.30)
St. Pauli-Union Berlino (17.30)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Bayern Monaco 31 punti
2. Leverkusen 23
3. Borussia Dortmund 22
4. Lipsia 22
5. Stoccarda 22
6. Francoforte 20
7. Hoffenheim 20
8. Brema 15
9. Colonia 14
10. Friburgo 13
11. Monchengladbach 12
12. Union Berlino 12
13. Augusta 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. St.Pauli 7
17. Magonza 6
18. Heidenheim 5
ATALANTA, CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE
1a GIORNATA
Mercoledì 17 settembre ore 21:00: PSG - Atalanta 4-0
2a GIORNATA
Martedì 30 settembre ore 18.45: Atalanta - Club Brugge 2-1
3a GIORNATA
Mercoledì 22 ottobre ore 21:00: Atalanta - Slavia Praga 0-0
4a GIORNATA
Mercoledì 5 novembre ore 21:00: Marsiglia - Atalanta 0-1
5a GIORNATA
Mercoledì 26 novembre ore 21:00: Eintracht Francoforte - Atalanta
6a GIORNATA
Martedì 9 dicembre ore 21:00: Atalanta - Chelsea
7a GIORNATA
Mercoledì 21 gennaio ore 21:00: Atalanta - Athletic Bilbao
8a GIORNATA
Mercoledì 28 gennaio ore 21:00: Atalanta - Union Saint-Gilloise